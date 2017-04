"Ik zou deze Utrecht-sterkhouder wel bij Feyenoord willen zien"

FC Utrecht kent een uitstekend seizoen, met de huidige vierde plek op de ranglijst in de zak. Diverse spelers ontwikkelen zich stormachtig in de Domstad.



Eén van hen is absoluut middenvelder Soufyan Amrabat. Het 'vechtertje op het middenveld' zou misschien zelfs al klaar zijn voor een stap omhoog. Analist en oud-voetballer Evgeniy Levchenko stelt dat Amrabat perfect bij Feyenoord zou passen.



"Hij is een van de pareltjes van FC Utrecht. Op dit moment kan hij vanuit het niets de diepte inrennen, 35 kilometer per uur halen en het overzicht bewaren. Hij kan nog veel leren maar hij ontwikkelt zich dit seizoen hartstikke goed", vertelt Levchenko bij FOX Sports, voorafgaand het duel van de subtopper tegen Roda JC.



"Ik denk dan ook dat hij komende zomer wel een stapje hogerop kan maken. Bij Ajax zal hij niet spelen, maar bijvoorbeeld bij Feyenoord wel als Jens Toornstra vertrekt. Ik zou hem daar wel willen zien spelen."



Er zou overigens ook veel Engelse interesse zijn in Amrabat.





Sofyan Amrabat kan @elevchenko bekoren: "Als Toornstra weg zou gaan bij #Feyenoord, zou ik hem daar absoluut willen zien." #utrrod pic.twitter.com/cJakHQw97R — FOX Sports (@FOXSportsnl) 23 april 2017