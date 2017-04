De 11 namen bij Utrecht en Roda: spannend voor Kerkrade

FC Utrecht weet al een tijdje waar het aan toe is: de mannen van coach Erik ten Hag spelen sowieso play-offs om Europees voetbal. Voor Roda JC is de toekomst wat meer ongewis: de ploeg uit Kerkrade zou zomaar eens kunnen degraderen naar de Jupiler League.



Ten Hag liet eerder al weten: "In het profvoetbal gaat het om de knikkers. Dan bedoel ik: om wat je bereikt. Het gaat om titels, caps, records. Als je bij FC Utrecht speelt en je kunt na je loopbaan zeggen dat je deel uitmaakte van de ploeg die vierde werd, dan is dat een prestatie waarop je trots kunt zijn."



Yannis Anastasiou van Roda vertelde over een mogelijk vertrek uit Kerkrade: "Ik wil me eerst en vooral richten op het behouden van Roda JC voor de Eredivisie. Zondag spelen we een heel belangrijke wedstrijd in en tegen Utrecht. Daar richt ik nu al mijn energie op."



Opstelling FC Utrecht: Jensen; Troupée, van de Maarel, Janssen, Hardeveld; Amrabat, Leeuwin, Barazite, Labyadl; Haller, Kerk.



Opstelling Roda JC: Van Leer; Auassar, Werker, Kum, Van Peppen; Ajagun, El Makrini, Van Hyfte; Rosheuvel, Schahin, Van Velzen.