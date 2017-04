Barça komt met El Clásico-nieuws over Neymar

De Braziliaanse aanvaller Neymar werd onlangs van het veld gestuurd en kreeg daarvoor één wedstrijd schorsing. Die uitsluiting werd echter verlengd omdat de vleugelspits ook nog een cynisch reageerde. FC Barcelona vocht deze beslissing aan en op zondagmorgen hebben we eindelijk duidelijkheid over het al dan niet meespelen van de technicus.



Barça heeft namelijk bekendgemaakt dat Neymar niet in actie zal komen in El Clásico tegen Real Madrid. Op zaterdagavond had het hoogste sporttribunaal van Spanje (het TAD) nog geen uitspraak gedaan over de schorsing en dat is nog steeds het geval, maar Barça heeft het gewoon opgegeven. Eerder konden we nog lezen dat trainer Luis Enrique mogelijk wel een beroep zou doen op de Braziliaan, waarmee hij dus diskwalificatie zou riskeren. Dat zal de oefenmeester echter niet doen.



Enrique kan in Madrid ook niet beschikken over middenvelder Rafinha en de beide verdediger Jeremy Mathieu en Aleix Vidal. De algemene verwachting is dat de Turks Arda Turan op de plek van Neymar zal beginnen.