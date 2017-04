Schaars snapt niks van Larsson-berichtgeving

Analist Hans Kraay kwam onlangs met wat negatief nieuws rond buitenspeler Sam Larsson van sc Heerenveen, die niet gepruimd zou worden door zijn medespelers in Friesland. Middenvelder Stijn Schaars reageert daar nu op bij FOX Sports. De routinier snapt niet zoveel van het berichtje.



Schaars vraagt aan Kraay: "Ik heb je dat horen zeggen ... Ik weet niet waar dat vandaan komt. Van wie komt dat? Dat gaat dan buiten mij om, los van dat ik niet de hele tijd let op wat iemand doet buiten het veld om. Op het veld is hij juist heel gedreven. Of hij nog coachbaar is? Zéker. Het is een hele fijne jongen."



Kraay vertelde eerder: "Ik zeg het eerlijk, ik flap het er maar uit. Ik heb spelers gesproken, die blij zouden zijn als hij weggaat. Ze vinden het absoluut geen leuke jongen. Als iedereen wit brood met ei eet, dan wil hij bruin brood met een kroket. Als iedereen bruin brood met een kroket eet, dan wil hij wit brood met ei. Ze liggen te zeiken op Larsson, maar hij kan heel goed voetballen."