Locadia vertelt waar hij na de zomer speelt

PSV gaat in de aankomende zomer doorselecteren en dat betekent dat er diverse spelers zijn die mogen vertrekken. Spits Luuk de Jong zit een beetje op de schopstoel, maar Jürgen Locadia heeft net een nieuw contract ondertekend in het Philips Stadion. De aanvaller blijft dan ook gewoon.



Hij zegt tegen de NOS: "Ik blijf gewoon. Ik heb pas bijgetekend. Ik ontwikkel me hier nog elk jaar. De positie waarop ik speel maakt me niet uit. Ik kan ook goed op de linksbuitenpositie spelen. Ik blijf natuurlijk een spits en het liefst wil ik me daar ontwikkelen. Maar als ik bij een club als PSV als linksbuiten mag spelen, dan is dat een eer."



Ook Locadia weet dat PSV momenteel al bezig is met een grondige evaluatie. "Ik weet niet wat er komend seizoen gaat veranderen. Of Luuk (de Jong, red.) zal weggaan of blijven? Of ze een nieuwe spits zullen halen? Dat zal allemaal moeten blijken. Maar voor mijn gevoel ga ik als linksbuiten het nieuwe seizoen in."