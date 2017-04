Ziyech: er valt wat te halen bij PSV

Nog niet zo heel lang geleden moest middenvelder Hakim Ziyech nog verstek laten gaan bij de wedstrijd van Ajax uit bij FC Kopenhagen. De Marokkaan klaagde over het drukke programma, maar dat wordt er natuurlijk niet beter op. Ajax heeft niet veel rust gehad voor het duel met PSV, maar desondanks heeft Ziyech vertrouwen.



In gesprek met de NOS zegt de Marokkaan: "Je speelt veel wedstrijden en we trainen gewoon goed. Je wordt fitter en fitter. Natuurlijk ben je een of twee dagen na de wedstrijd wel gesloopt, maar op lange termijn word je daar alleen maar fitter van. We gaan het op dezelfde manier doen als na de achtste en kwartfinales. Als we niet waren doorgegaan, was het echt een mentale klap geweest. Dan was het moeilijk geweest om ons op te laden voor PSV."



Bij Ajax heeft Ziyech een andere rol dan bij Twente. "Op lange termijn word ik er alleen maar completer van. En dat is belangrijk, dat ik mij verder ontwikkel. Nadeel is dat je soms net wat kracht mist bij een schot op doel. Maar dat hoort erbij en dat zal beter worden." Hij heeft vertrouwen voor PSV-uit. "PSV maakt geen sterk seizoen door. Daar valt zeker wat te halen. Daar gaan we vol voor. We weten dat we daar moeten winnen om kampioen te kunnen worden."