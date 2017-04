Koeman: totáál niet onder de indruk van United

Het Everton van de Nederlandse oefenmeester Ronald Koeman zou nog bij de top vier kunnen eindigen in de Premier League, maar dat wordt wel heel erg moeilijk voor de Toffees. De Zaandammer denkt echter dat ook Manchester United geen Champions League-voetbal veilig zal stellen via de competitie.



De manager zegt in de Engelse media: "Ik zie Manchester United niet bij de eerste vier eindigen, nu het seizoen van Zlatan Ibrahimovic voorbij lijkt te zijn. Ik ben ook niet onder de indruk van hun manier van spelen. Ze hebben problemen om wedstrijden te beslissen. Met Everton hebben we twee keer gelijkgespeeld tegen Manchester United, maar er zat twee keer meer in dan een remise. Ze kunnen de Europa League nog winnen, maar dat is wel iets heel anders dan de Champions League."



Koeman gaat verder: "Het feit dat Manchester United het moeilijk had met een team als Anderlecht, zegt genoeg over het seizoen dat ze doormaken. Everton heeft nu de middelen om iedere speler in huis te houden, inclusief Lukaku, die nog een contract voor twee seizoenen heeft. Ik praat iedere week met de nieuwe eigenaren. We willen met deze club een stap naar een hoger niveau zetten."