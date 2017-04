Jörgensen: ik begin 'm een beetje te knijpen

Nicolai Jörgensen voert nog altijd het topscorersklassement aan in de Eredivisie, maar Ricky van Wolfswinkel en Reza zijn hem wel tot op één doelpunt genaderd. En dat betekent dat de Deense goalgetter er nog wel een paar moet maken, zo redeneert hij zelf. Te beginnen tegen Vitesse.



In gesprek met de NOS zegt de Deen: "Ja, nu begin ik 'm wel een beetje te knijpen. Ik denk dat er meer dan twintig doelpunten nodig zijn om topscorer te worden. Maar Van Wolfswinkel is geschorst, dus het zou fijn zijn als ik scoor." Jörgensen denkt niet dat Vitesse zich in gaat houden. "Ik denk niet dat de spelers van Vitesse zich zullen inhouden omdat ze een week later de bekerfinale spelen. Ze zullen er alles aan doen om ons te verslaan."



Eerder dit seizoen ging het nog mis voor Feyenoord in het KNVB-bekertoernooi in Arnhem. "Toen ging er bij ons een heleboel mis. We waren niet scherp genoeg in de duels en lieten Vitesse voetballen. Dat zal nu anders moeten. En het zal ook anders zijn, want wij hebben geleerd van dat duel."