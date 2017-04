'Opstelling Feyenoord: Gio kiest voor deze elf'

Om 16.45 uur is het tijd voor de topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion, maar dan kennen we de einduitslagen van Feyenoord tegen Vitesse al. Het duel in Arnhem begint immers twee uur en een kwartier eerder en voor de Rotterdammers is het alleszins zaak om een goed resultaat neer te zetten, om de voorsprong op Ajax te behouden.



Coach Giovanni van Bronckhorst kan bij Feyenoord nog niet helemaal beschikken over een volledig fitte groep, maar het gaat er wel steeds beter uitzien. Vleugelverdediger Rick Karsdorp is nog niet fit genoeg om te spelen en hij wordt vervangen door Bart Nieuwkoop, zoals al het geval was in de afgelopen wedstrijden van de Rotterdammers.



Spits Nicolai Jörgensen moest verstek laten gaat bij de partij van zijn werkgever tegen PEC Zwolle, maar in de afgelopen speelronde stond hij al weer in de basis tegen FC Utrecht. Dat zal ook op zondagmiddag het geval zijn. Dirk Kuyt begint op de bank, omdat de Deen toch een streepje voor heeft wat betreft de spitspositie en Jens Toornstra beter rendeert op het middenveld.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Elia.