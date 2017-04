Vlaar: ik hoop dat zij kampioen worden

Centrumverdediger Ron Vlaar staat in het hier en nu natuurlijk onder contract in het AFAS Stadion bij AZ, maar in het verleden speelde de stopper ook voor de Eredivisie-topclub Feyenoord. Daarom zegt Vlaar ook tegen AZ Fanpage dat hij alleszins hoopt dat zijn oude werkgever dit jaar kampioen wordt.



De verdediger begint: "Ik hoopte vorig jaar al dat ze kampioen zouden worden, dat is nu niet anders. Maar ik speel daar natuurlijk geen enkele rol meer in. Feyenoord heeft nog drie wedstrijden te gaan, hebben het in eigen hand. Maar als ze het weggeven, hebben ze dat aan zichzelf te wijten. Ze stonden zes punten voor, nu nog maar één. Niets aan de hand natuurlijk, maar de druk wordt dan wel groter. Ik hoop dat ze daar goed mee om kunnen blijven gaan."



Over de aanstaande KNVB-bekerfinale tegen Vitesse in De Kuip vertelt Vlaar: "Het is zaak om volgende week te vlammen, dat geldt voor ons allemaal. De cup moet mee naar Alkmaar. Ik wil niets liever dan hem omhoog duwen."