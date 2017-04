"Ik heb PSV nooit als een serieuze kandidaat gezien"

PSV zal op zondagmiddag vol voor de winst gaan tegen Ajax, maar toch zijn de Eindhovenaren al zo goed als uitgespeeld wat betreft het kampioenschap in de Eredivisie. Analist Pierre van Hooijdonk vertelt echter aan Voetbal International dat hij dat vooraf ook wel verwacht had.



De oud-international van Oranje zegt: "PSV zal zich achter de oren hebben gekrabd. Wat daar de afgelopen weken is gebeurd … Als ze alles hadden gewonnen, hadden ze heel dichtbij gestaan." Pi-Air zegt daar wel bij: "Toen in januari de competitie weer begon en men het had over de titelrace, heb ik PSV nooit als serieuze kandidaat gezien."



Toch denkt Van Hooijdonk dat PSV een resultaat neer kan zetten tegen Ajax. "PSV is in ieder geval in staat om punten af te pakken van Ajax. Voor hun eigen toeschouwers hebben ze wat goed te maken. In de eerste helft van het seizoen hebben ze het publiek niet echt getrakteerd op wedstrijden die zijn bijgebleven. Ajax is dan de perfecte tegenstander om iets recht te zetten."