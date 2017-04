"Dan kan hij het stokje overnemen van Messi"

Neymar toont zich dit seizoen ietwat grillig voor FC Barcelona, maar toch is de Braziliaan ook al heel vaak belangrijk geweest, in het thuisduel tegen Paris Saint-Germain bijvoorbeeld. Analist Ronald de Boer denkt dat Neymar op termijn het stokje over kan nemen van superster Lionel Messi.



Bij Omnisport vertelt de Nederlander: "Hij neemt de leidende rol bij Brazilië. Ik zie dat hij meer en meer belangrijk wordt voor Barcelona. Hij is één van de beste spelers ter wereld. Als hij iets volwassener wordt, kan hij het stokje overnemen van Messi. Neymar is daar mee bezig, maar ik weet niet of hij net zo goed als Messi kan worden. Hij probeert het zeker wel."



Op zondagavond is het tijd voor El Clásico. "Het gaat om de vorm van de dag. Ik denk dat ze redelijk gelijkwaardig zijn. Real Madrid is in elke linie stabiel. Ze hebben met Ronaldo, Ramos, Morata en Bale verschillende doelpuntenmakers in huis. Real heeft zoveel sterren dat je er gewoon elf het veld op kunt sturen en die kunnen samenspelen. Barcelona is in mijn ogen meer een team. Ze hebben een idee over hoe ze willen spelen. Neymar vindt zijn vorm en Messi en Suárez zijn scherp." De Braziliaan is overigens geschorst tegen Real.