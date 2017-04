'Go Ahead had Maaskant eerder aan moeten stellen'

Go Ahead Eagles verloor op zaterdagavond van FC Groningen met 2-3 en stevent nu toch wel af op directe degradatie naar de Jupiler League. Toch ziet de ploeg er al ietsje beter uit onder Robert Maaskant, zo concludeert speler Joey Suk. Hij vindt dat de clubleiding eerder in had moeten grijpen.



In gesprek met De Stentor zegt hij: "Als Robert Maaskant eerder was aangesteld, denk ik dat hij Go Ahead nog voor degradatie had kunnen behoeden." Onder Hans de Koning moest hij vaak als eerste wijken. "Niet terecht, vind ik. Maar het gaat me ook om het tactische aspect. Er zat de laatste weken echt weer een goed tactisch plan achter onze speelwijze. Daar heb ik onder Hans de Koning te weinig van gemerkt. Maar het is helaas te laat geweest om nog het gewenste effect te bereiken, denk ik."



Suk gaat verder: "Het is een kloteseizoen geweest, ook voor mij persoonlijk. Ik keerde met heel andere verwachtingen terug naar deze mooie club, maar heb me vrijwel alleen maar zitten verbijten op de bank. We hebben tegen Groningen gestreden als kerels, maar ik vrees dat het doek gevallen is. Bij Ajax gaan we normaal gesproken niet winnen."