Komt de koploper van de Eredivisie Feyenoord deze zondag ongeschonden door, dan hebben de Rotterdammers nog twee hordes te nemen: Excelsior-uit en Heracles Almelo-uit. Spits Mike van Duinen geeft in een interview met Voetbal Inside dat hij het niet zo heeft op Ajax, maar desondanks gaat hij zijn best doen tegen Feyenoord.



De centrumaanvaller zegt over Ajax: "Het is niet m'n favoriete club, nee. Of ik daarom rustig aan ga doen tegen Feyenoord? Dat moet niet mogen toch? Ik ga gewoon lekker voetballen en net als iedere week m'n best doen. Zij moeten het zelf doen. Ik denk ook niet dat zij onze hulp nodig hebben. Wij gaan gewoon lekker voetballen. Spreekt m'n gezicht boekdelen? Haha, ik kan slecht liegen, maar dat is gekkigheid."



De Kralingers wonnen op zaterdagavond met 0-1 van NEC en zijn vrijwel zeker van lijfsbehoud. "We waren hartstikke blij, dat is duidelijk. Het was een cruciale wedstrijd. Als je 'm dan wint, zet je een reuzenstap richting handhaving. We speelden als een drol, dat ben ik met je eens. Maar dat interesseert me nu geen klote. Een keer lelijk winnen is ook wel lekker."