Jans dreigt: "Dan hebben ze een probleem met mij"

PEC Zwolle sluit het seizoen af met wedstrijden tegen sc Heerenveen (thuis) en PSV (uit). Twee op papier lastige ontmoetingen en al helemaal gezien het feit dat lijfsbehoud nog steeds geen zekerheidje is, maar trainer Ron Jans blijft ook na de 1-2 nederlaag tegen Heracles Almelo optimistisch.



"We spelen nog twee wedstrijden en hebben het nog steeds in eigen hand", aldus Jans in gesprek met FOX Sports. "Ik wil nog steeds niet ruilen met de ploegen die onder ons staan. Je moet alleen niet bang zijn om te voetballen, want dan krijg je de rekening gepresenteerd."



Jans besluit: "Maar het is ook niet zo dat we tegen Heracles helemaal zijn weggetikt. We hebben fouten gemaakt en kansen gemist. Dat past helemaal in de lijn van dit seizoen." Zijn ploeg heeft maar vier punten meer dan de nummer zestien Sparta Rotterdam, dat zondag tot één punt kan naderen.



Na Groningen-uit (5-1 nederlaag) voerde Jans de druk op, zo vertelde hij aan RTV Oost. "Misschien waren ze daar niet goed tegen gewapend, maar als ze daar niet tegen gewapend zijn dan hebben ze een probleem met mij. Want als je met druk niet om kunt gaan, dan moet je je maar melden."