Twente-verdediger helpt AZ opnieuw: "Gewoon mijn fout"

Een eigen doelpunt maken is per definitie pijnlijk, maar Peet Bijen maakt het dit seizoen wel erg bont. Thuis tegen AZ zorgde hij voor een late nederlaag (1-2) en in het tweede onderonsje leidde hij opnieuw een nederlaag in door de bal in eigen doel te koppen.



Bij een 0-1 voorsprong ging het mis. "Ik ging er een beetje vanuit dat Enes (Ünal, red.) die bal al zou raken, maar dat deed ie niet", zo vertelt Bijen aan RTV Oost. "Maar daarna is het gewoon mijn fout, want ik ben niet klaar om die bal weg te werken dus dan gaat ie via m'n schouder de goal in. Dus dat is gewoon fout."



Joachim Andersen kreeg daarna rood alvorens Fred Friday er nog 2-1 van maakte. Bijen baalt vanzelfsprekend als een stekker. "Als je hier gelijk speelt is er ook niets mis, dus ja zuur als je hem dan nog verliest."