"PSV kan zomaar vijf, zes basisspelers kwijtraken"

PSV is afgehaakt in de titelstrijd en ongeacht het resultaat van zondag tegen Ajax lijkt ook plek twee niet meer haalbaar. Volgens het Algemeen Dagblad is de kans op een zomerse schoonmaak groot.



Een renovatie is al vaker geopperd en volgens het dagblad neemt Guardado 'normaal gesproken' afscheid. "Hij zal bepaald niet de enige zijn die afzwaait bij PSV. De club kan zomaar vijf, zes basisspelers kwijtraken. Guardado, Willems, Zoet, Arias, Pröpper, Luuk de Jong; de kern van het elftal dat PSV twee keer kampioen maakte valt straks uit elkaar", aldus het AD.



Trainer Phillip Cocu, wiens toekomst ook ter discussie is gesteld, wil daar nog weinig over kwijt. Zijn aandacht gaat alleen uit naar de resterende duels. "Er is een team dat er nog steeds voor wil gaan."