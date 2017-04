De uitoverwinning bij FC Twente bracht de hoop terug in Deventer, maar sindsdien werd geen punt meer behaald. Na de thuisnederlaag tegen FC Groningen (2-3) weet ook Robert Maaskant dat het bijzonder zwaar gaat worden om rechtstreekse handhaving te vermijden.



"We zijn uiteindelijk gewoon niet goed genoeg", somberde de interim-coach in gesprek met FOX Sports. "Vandaag heb ik een wedstrijd gezien heb waarin de spelers zijn blijven gaan. Heel knap voor voetballers die met één been in de Eerste Divisie staan. Zolang het mathematisch nog kan, blijven wij ervoor gaan. Wij blijven wel realistisch."



Go Ahead kwam tweemaal langszij, maar Maaskant gaf duidelijk de opdracht om 'puur voor de winst te gaan’. "De concurrenten moeten namelijk nog spelen. In het eerste halfuur creëerden we zó veel. Maar dan moeten we wel die bal maken."