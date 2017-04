Peter Hyballa heeft het maar druk als trainer van NEC. Sportief draait het voor geen meter en dan moet hij zich ook nog eens bezighouden met boze fans, zoals na de thuisnederlaag tegen Excelsior (0-1).



Hyballa moest na de nederlaag in Enschede al een menigte te woord staan en nu dus opnieuw. "Dit leer je niet in de trainersopleiding. Dit zijn geen leuke momenten", zo vertrouwde hij Omroep Gelderland toe. "Er was agressie. Ik heb hier ook niet iedere week zin in. Ik heb geprobeerd te praten en nu is het rustig, denk ik."



Zelf werd de Duitser ook bespot door bepaalde mensen. "Sommigen riepen wel dat ik moest opflikkeren. Zelf geef ik niet op als trainer. Ik ben een volwassen man en moet deze indrukken verwerken. Maar ik laat de jongens niet in de steek."