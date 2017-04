Excelsior-spits op pad met ADO: "Kan extra hard juichen"

Mike van Duinen speelt dit seizoen voor Excelsior, maar zijn hart ligt nog altijd bij ADO Den Haag. De degradatiekandidaten staan op de slotdag tegenover elkaar en zijn wenssituatie is nog altijd haalbaar: rechtstreekse handhaving voor beide ploegen.



Het onderonsje leek cruciaal te worden, maar na de laatste weken valt dat mogelijk alleszins mee. "In een interview heb ik maanden geleden al eens gezegd dat we er allebei in zouden blijven. Iedereen verklaarde me voor gek", zo laat Van Duinen na de 0-1 uitoverwinning op NEC weten aan het Algemeen Dagblad.



"Het was ook een beetje Haagse bluf. Maar ik zou weleens gelijk kunnen krijgen. Ik hoop het. Want ik zou het niet fijn vinden als die laatste wedstrijd nog heel belangrijk is", aldus Van Duinen, die zondag namens de ADO-fans plaatsneemt in het gastenvak. Dat was tot zaterdagavond geen zekerheidje.



Van Duinen legt uit: "Ik had afgesproken dat ik morgen mee zou gaan bij winst op NEC. Ik denk niet dat mensen er een probleem mee hebben als ik nu ga. We hebben er allebei baat bij dat ADO wint, dus ik kan extra hard voor ze juichen."