Koeman sombert: "Zwakke prestatie, met veel negatieve punten"

Ronald Koeman sprak deze week de doelstelling uit om bij de eerste vijf te eindigen, maar na het 0-0 gelijkspel bij West Ham United gaat dat een loodzwaar karwei worden. De Everton-manager is kritisch.



"We waren ver verwijderd van wat we normaal doen, van de eerste tot de laatste minuut", somberde Koeman tegenover de BBC. "De intensiteit was er niet. Het was een zwakke prestatie, met veel negatieve punten. Een positief punt is wel dat we de nul hebben gehouden. We halen graag een bepaald niveau, maar daarvan bleven we ver uit de buurt."



"In de rust was ik niet blij en dus probeerden we iets te veranderen. Ik kon er niet vier, vijf, zes of zeven wisselen, maar om een signaal naar het team te geven heb ik er wel twee gewisseld. We moeten nu gaan winnen om kans te houden op de vijfde of zesde plaats", aldus de manager van de huidige nummer zes.