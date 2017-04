Roep om ingreep bij NEC: "Gewoon opsodemieteren"

NEC heeft zaterdagavond een 0-1 nederlaag geleden door toedoen van Excelsior. De Nijmeegse club staat nu zeventiende en lijkt in deze toestand kansloos voor rechtstreekse handhaving. Degradatie is natuurlijk nog lang niet zeker, maar de fans worden onrustig en dat merkt ook trainer Peter Hyballa. Sommige fans willen van hem af.





Hyballa out! Masrja, is nu te laat. NEC is ook out. Over and out met dank aan wanbeleid bestuur en een gekke duitser. #necnijmegen