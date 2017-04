Dortmund heeft CL-ticket bijna beet na late uitzege

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond geen misstap gemaakt in de Duitse Bundesliga. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach werd een 2-3 overwinning behaald.



Marco Reus opende vanaf elf meter de score, maar vlak voor en vlak na rust sloeg Gladbach opeens toe. Lars Stindl maakte gelijk alvorens Marcel Schmelzer de thuisclub op voorsprong zette. Het duurde echter niet lang voordat goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang zijn moment van faam wist op te eisen.



Gladbach en Dortmund maakten er een aantrekkelijk duel van, waarin Raphaël Guerrero de matchwinnaar werd in minuut 87. 'BVB' komt hiermee op 56 punten en ligt op koers om wederom kwalificatie voor de Champions League af te dwingen. De vraag is wel of dat rechtstreeks gaat lukken of via de voorronde.



Koploper Bayern München bleef zaterdag thuis tegen FSV Mainz 05 op 2-2 steken.



Scoreverloop:

0-1 (10') Marco Reus

1-1 (43') Lars Stindl

2-1 (48') Marcel Schmelzer

2-2 (60') Pierre-Emerick Aubameyang

2-3 (87') Raphaël Guerreiro