Excelsior duwt pover NEC nóg verder in degradatienood

In de strijd om lijfsbehoud heeft NEC een zoveelste klap geïncasseerd. Op eigen veld moest de Nijmeegse ploeg toestaan dat Excelsior opnieuw drie punten bijschrijft: 0-1.



Voor zowel NEC als Excelsior was de druk vooraf groot. Dat zou kunnen leiden tot een explosieve sfeer, maar in De Goffert ontstond een gezapig schouwspel. Niet voor niets klonk er na het rustsignaal een fluitconcert vanaf de tribunes en dat mocht vooral de formatie van Peter Hyballa zichzelf aanrekenen.



Excelsior bespeelde NEC slim en deelde binnen het uur ook nog een keiharde knal uit. Een voorzet vanaf de rechterkant werd op schitterende wijze in de bovenhoek gekopt door Mike van Duinen: 0-1. De Kralingers hielden zich ondanks een Nijmeegs slotoffensief vervolgens goed staande met deze driepunter als bekroning.



Excelsior komt hierdoor op 34 punten. Het is nog onduidelijk of dat voldoende is voor rechtstreekse handhaving, maar de nummers zestien en zeventien moeten dan nog wel zes punten sprokkelen om langszij te komen. NEC staat nu voorlaatste met 28 streepjes.



Scoreverloop:

0-1 (58') Mike van Duinen