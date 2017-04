FOTO: NEC-fans reageren op uitlatingen geldschieter

Supporters van NEC plaatsen vraagtekens bij de uitlatingen van de steenrijke Marcel Boekhoorn. De geldschieter gaf aan de centen beschikbaar te hebben om zijn favoriete club te kopen, maar een optie is dat ondanks de financiële en sportieve malaise niet.



Boekhoorn kwam in De Gelderlander aan het woord over een overname: "Het was één minuut werk geweest. Maar ik zal het nooit doen. Ik vind: een voetbalclub is van de gemeenschap. Daar moet je met je poten vanaf blijven."



Wel was Boekhoorn betrokken bij de komst van twee pandaberen naar Nederland. Als reactie hebben de NEC-supporters een spandoek opgehangen, zoals te zien is in de onderstaande tweet.