Bosz ziet maar één speler afhaken voor Eredivisie-topper

Ajax-trainer Peter Bosz kan ook in de competitietopper tegen PSV geen beroep doen op Daley Sinkgraven. De middenvelder, die de laatste maanden vooral speeltijd krijgt als linksback, is nog niet voldoende verlost van knieklachten.



Sinkgraven is de enige Ajacied die het duel in Eindhoven niet haalt, ondanks de loodzware uitwedstrijd tegen Schalke 04 in de Europa League. Ajax had 120 minuten nodig om de Duitsers uit te schakelen. Nick Viergever en een aantal teamgenoten klaagden over krampverschijnselen, maar zijn dus 'gewoon' inzetbaar voor Bosz.



De volledige wedstrijdselectie: André Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Heiko Westermann, Nick Viergever, Matthijs de Ligt, Jaïro Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Vaclav Cerny, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.