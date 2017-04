De 11 namen bij AZ en FC Twente

Vanavond om 19:30 uur wordt er in Alkmaar afgetrapt tussen AZ en FC Twente. De trainers van beide ploegen, John van den Brom en René Hake sturen beiden dezelfde elf namen als vorige week de wei in.



Dat resulteert in de onderstaande opstellingen.





Opstelling AZ: Krul: Svensson, Van Eijden,Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos. #aztwe — AZ (@AZAlkmaar) 22 april 2017