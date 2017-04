Nederlandse oud-spits Chelsea: "Deze speler moet Costa vervangen"

Chelsea doet het in de FA Cup tegen Tottenham zonder Diego Costa. Dat zal mogelijk ook volgend seizoen het geval zijn, want de Spaanse spits zou mogelijk vertrekken. Tegen de Spurs is Michy Batshuayi zijn vervanger, maar voor volgend seizoen denkt Jimmy Floyd Hasselbaink eerder aan een andere vervanger.



"Gezien de manier waarop Chelsea speelt, is Lukaku, samen met Alvaro Morata, het type speler waar je aan denkt om Costa te vervangen", stelt de Nederlandse oud-spits van Chelsea bij Sky Sports.



"Of hij even goed is? Ik denk dat ze dicht bij elkaar zitten. Lukaku is niet zo'n karakter, maar hij is doelgericht en ik denk dat hij nog zal groeien. Met alle respect voor Everton, maar bij Chelsea zal hij met beter spelers samenspelen en daardoor zal hij zelf ook beter worden."