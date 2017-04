De 11 namen bij PEC Zwolle en Heracles Almelo

HanV +1687 Rang: Wereldspeler

Hup PEC!



Om ook maar de ander opstelling te geven:

vdHart, vPolen, Marcellis, Bouy, Schenkeveld, Saymak, Holla, Warmerdam, Ehizibue, Brock-Madsen, Menig.



Verrassend: Mokhtar gepasseerd, ook niet op bank. In zijn plek Ehizibue. Thomas licht geblesseerd, wel op de bank, in zijn plek op het middenveld Warmerdam en Schenkeveld er in.



Helemaal uitverkocht. Maar bij een andere club was Heracles ook de tegenstander die het meeste publiek trok. De laatste ronde zal er nog een club bijkomen.