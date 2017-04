Manu: "Toen ik daar voor het eerst kwam, schrok ik me kapot.."

Elvis Manu verruilde in 2015 Feyenoord voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Die club verzegelde afgelopen midweek de promotie naar de Premier League.



"De promotie van Brighton naar de Premier League voelt toch ook een beetje als die van mij. Ik heb er begin dit seizoen nog een paar wedstrijden meegedaan en in de beker speelde ik alles. Dat ze ook kampioen gaan worden, komt voor mij niet als een verrassing", zegt de aan Go Ahead Eagles verhuurde aanvaller in De Stentor.



"Ik wist niet wat ik zag, toen ik er in augustus 2015 voor het eerst kwam. Ik schrok me kapot. Een accommodatie met tien biljartlakens van velden, een gigantische fitnessruimte en allerlei andere indoorfaciliteiten. Het gebouw was splinternieuw. Het stadion is nu drie jaar oud. Ik merkte aan alles dat de club vooruit wilde. Dat sprak me heel erg aan."



Ondertussen strijdt Manu in Deventer tegen degradatie. "Met Go Ahead Eagles komt de Jupiler League dichter bij. Daar zit ik wel mee. Ik wil geen degradatie op mijn conto hebben..."