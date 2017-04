'Als Courtois niet haalbaar blijkt, wil Real Madrid déze keeper'

Real Madrid blijft uitzicht houden op de dubbel, toch wordt aangenomen dat de club fors zal toeslaan op de zomerse transfermarkt. Het transferverbod loopt immers af en met de nakende voorzittersverkiezingen gaan traditioneel heel wat transfer(belofte)s gepaard. Een nieuwe doelman zou al zeker moeten volgen.



Keylor Navas blijft immers voor twijfels zorgen bij het bestuur en zelfs de trainersstaf. Bovenaan de verlanglijst staat David De Gea, maar Manchester United wil zijn doelman absoluut behouden. Als alternatief zou onze Thibaut Courtois dan weer in beeld zijn. De Rode Duivel is echter bezig aan een ijzersterk seizoen bij Chelsea en zal een smak geld moeten kosten.



Daarom zouden de Madrilenen een plan-C hebben gevonden in de vorm van Bernd Leno, zo meldt Fichajes. De 25-jarige doelwachter van Bayer Leverkusen heeft zijn waarde al meermaals bewezen en zou zeker niet misstaan bij een grotere club. Dat hij een pak goedkoper is, maakt hem des te interessanter.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

