Bojan schiet zichzelf in razendknap lijstje en doet Bayern pijn

Bayern München heeft zich vandaag niet weten te revancheren voor de verloren Champions League-wedstrijden tegen Real Madrid. Er werd namelijk, met het nodige geluk zelfs, met 2-2 gelijk gespeeld tegen FSV Mainz 05.



Arjen Robben was erg belangrijk met een doelpunt en een assist, maar de zege leverde het niet op. Dit onder meer dankzij Bojan Krkic, die met een doelpunt de zevende speler werd die in alle vier de Europese topcompetities heeft gescoord (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië). Alleen Obafemi Martins en Kevin-Prince Boateng deden dit ook sinds 2000.





Bojan has become the 7th player in history to score in Europe's 'Top 4' Leagues.



✅ 🇬🇧

✅ 🇪🇸

✅ 🇮🇹

✅ 🇩🇪 pic.twitter.com/zmMxHZ9SZw