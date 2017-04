Pröpper legt uit waarom PSV tegen Ajax nog eens volle bak gaat

De tweede plek is voor PSV al uit zicht, maar toch zal men er zondag alles aan gaan doen om rivaal Ajax te verslaan in Eindhoven. Middenvelder Davy Pröpper legt uit waarom.



"We spelen voor het gevoel om een topwedstrijd te winnen. En om vooral niet de indruk te wekken dat de helft van de ploeg al met vakantie is", vertelt Pröpper in De Volkskrant.



Ook hij kent een matig seizoen. "Het lijkt alsof het allemaal niet meer vanzelf gaat. Ik had aanvankelijk moeite met mijn ritme vinden, ik voel me lekkerder ná de winterstop. Maar ik sta nu op zes doelpunten, vorig seizoen maakte ik er tien. Het is allemaal minder, daar draai ik niet omheen.."