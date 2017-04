Olympique Lyon-speler laat zich uit over Ajax

Ajax werd gisteren in de loting voor de halve finale van de Europa League gelinkt aan Olympique Lyon. Bij de Fransen is men vol vertrouwen over het naderende tweeluik met de Nederlanders.



"Ik ken wel een paar spelers van Ajax. Het is een tegenstander waarvan ik denk dat we ze kunnen pakken", blikt Lyon-middenvelder Lucas Tousart vooruit, op de website van de Franse grootmacht.



"Het is een goede loting. Alles is mogelijk en we zijn erg gemotiveerd. We hebben namelijk niet iedere dag de mogelijkheid om de finale van een Europees toernooi te halen."



Het vermoedelijke ontbreken van spits Lacazette is wel een klap. "We hebben een sterke speler verloren, hij is erg belangrijk voor ons dit seizoen", jammert Tousart tot slot.