"Wij zijn goed genoeg om Europees voetbal te halen"

Jeremiah St. Juste acht sc Heerenveen goed genoeg om het seizoen af te sluiten met een Europees ticket. Al maanden kwakkelt de Friese eredivisionist, maar de centrale verdediger vreest de play-offs zeker niet.



Na de 1-0 overwinning op Willem II lijkt deelname welhaast zeker. "Ik ben wel opgelucht en blij dat we hebben gewonnen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd over de streep getrokken en hebben we drie punten. Vandaag maakt het niet uit dat je lelijk wint", opende de jeugdinternational bij Omrop Fryslân.



"Mooi voetbal is leuk, maar dan moet je de wedstrijd wel winnen", weet St. Juste. Die insteek is sowieso van toepassing op de play-offs. "We gaan die play-offs in om ze te winnen. Op dit moment zijn wij goed genoeg om Europees voetbal te halen. Het moet zeker beter, maar wij kunnen het met dit team."