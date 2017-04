"Moet ik bijvoorbeeld Chelsea dan ook maar laten lopen?"

Mustafa Saymak had in 2015 de clubs voor het uitkiezen en een mooie transfer leek aanstaande, maar een gescheurde kruisband gooide roet in het eten. Komende zomer zullen beide partijen opnieuw moeten nadenken.



Saymak ligt nog tot medio 2018 vast en kan in de zomer dus nog geld opleveren. "Ik ben hier opgegroeid, ik wil de club niet transfervrij verlaten", zo laat de middenvelder weten aan De Stentor. Er is echter een maar: zijn huidige vorm: "Een overstap naar een andere club is niet heel realistisch op dit moment."



Een vertrek is een optie, zo ook een Turks avontuur. Dat is misschien opmerkelijk gezien de terreurdreiging in dat land. "Geloof me, in Londen, Brussel of Madrid is er ook gevaar. En vergeet vorige week de aanslag op de spelersbus van Dortmund niet. Moet ik een aanbieding van bijvoorbeeld Chelsea dan ook maar laten lopen?"



Saymak wacht rustig af. Verlengen is nog mogelijk, net zoals een binnen- of buitenlandse overstap. "Een stap naar de top of subtop van de Eredivisie... Het zou mooi zijn, maar feit is ook dat de clubs hier heel goed weten dat ik niet bezig ben aan een topseizoen."