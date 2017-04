Eindelijk weer positief nieuws rond Stekelenburg

Maarten Stekelenburg mag zich eindelijk weer basisspeler noemen. De doelman zat maandenlang op de reservebank van Everton, maar mag in het competitieduel met West Ham United.



Stekelenburg kwam in de zomer over van Southampton en leek een basisplek te hebben veroverd. Een aantal fouten plus een teruggekeerde concurrent werd hem in december echter fataal. Als gevolg daarvan raakte de oud-Ajacied ook weer buiten beeld met betrekking tot het Nederlands elftal.



Zijn terugkeer in de basis voor het uitduel met West Ham is dan ook goed nieuws.





👀 | Team news is in and there's a change in the Everton goal... pic.twitter.com/3unFajbjyB — Everton (@Everton) 22 april 2017