Het mogelijke kampioenschap van Feyenoord is natuurlijk een collectief succes, maar ook het individu mag niet vergeten worden. Zo is Jens Toornstra uitgegroeid tot een belangrijke motor van de ploeg.



"Hij is zó veelzijdig, Jens kun je op elke offensieve positie gebruiken. Hij is, samen met Dirk Kuyt, de verpersoonlijking van dit Feyenoord", zo concludeert Fred Rutten in gesprek met ELF Voetbal. "Hij heeft de bereidheid net een stapje extra te zetten voor een ander, meer dan spelers bij andere teams."



Rutten vindt dat geen toevallige bijkomstigheid. "Dat had hij al toen ik trainer was bij Feyenoord, dat is gewoon de aard van het beestje. In die twee jaar heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hij is veel volwassener, kiest zijn momenten uit en weet wanneer hij ergens wel of niet moet zijn. Daarin zal hij nog meer groeien."



Toch begon Toornstra aanvankelijk nog vaak als bankzitter. Rutten begrijpt dat wel. "Spelers die uit de nationale competitie naar Feyenoord of Ajax gaan hebben tijd nodig. Het moeten of willen winnen is een wereld van verschil. Jan-Arie van der Heijden had bijvoorbeeld ook zo'n aanloopperiode nodig."