Kluivert vreest niet: "Schalke geeft een extra boost"

Justin Kluivert denkt niet dat de slijtageslag bij Schalke 04 een negatieve invloed heeft op de topper tegen PSV. De Ajax-aanvaller acht de omstandigheden goed genoeg om wederom een topprestatie te leveren.



Ajax had donderdag 120 minuten nodig om zich te plaatsen voor de halve finales van de Europa League. Volgens menigeen gaat dat de ploeg fysiek opbreken in Eindhoven, maar de tiener denkt van niet. "We hebben een goede hersteltraining gehad en iedereen ziet in dat we nog landskampioen kunnen worden", zo vertelt hij aan de NOS.



"Maar daar moeten we wel alles aan doen. We hebben het niet in eigen hand", weet de zoon van Patrick Kluivert. "Het succes tegen Schalke geeft een extra boost. Iedereen is blij en iedereen voelt zich goed. Dat nemen we mee de wedstrijd in. Het wordt een spannend duel."