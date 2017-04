SN Exclusief: "Ik vind niet dat wij favoriet zijn"

Excelsior wacht zaterdag een cruciaal duel in de kelder van de Eredivisie. De Rotterdammers nemen het op tegen NEC, dat voorlaatste staat. Ryan Koolwijk, die ook een periode bij de Nijmegenaren speelde, realiseert zich dat hij alles op alles zal moeten zetten om zijn oud-club pijn te doen.



Door Imre Himmelbauer



"Ik denk dat we tegen iedereen kans maken, maar dat we er keihard voor moeten werken. We moeten niet denken dat we favoriet zijn omdat we boven NEC staan. Als we doen wat we de laatste weken doen en voor elkaar door het vuur gaan, heb ik veel vertrouwen in een goede afloop", zo vertelt de middenvelder aan SoccerNews.nl.



Want ondanks de hogere positie op de ranglijst, kan Excelsior volgens Koolwijk geen gas terugnemen. "Ik vind niet dat wij favoriet zijn. Als je kijkt naar de begroting en alle andere zaken, denk ik dat elke voetbalkenner Excelsior als degradant zag." Desondanks lijkt deze wedstrijd voor de ploeg van Mitchell van der Gaag een mogelijkheid om ook volgend seizoen een plek in de Eredivisie veilig te stellen. "Ik denk dat het ook afhangt van de wedstrijd Sparta Rotterdam-ADO Den Haag. Als Sparta ook verliest, is het verschil zes punten. In deze competitie weet je het nooit, want iedereen wint van iedereen. Maar ik ga ervan uit dat als je nu drie punten pakt en Sparta verliest, dat je wel veilig bent", concludeert Koolwijk.