"Messi en Ronaldo wat constanter, maar ook hij is uitzonderlijk"

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi staan al jaren met hun twee eenzaam aan de top van het voetbal. Heel wat Belgen krijgen veel lof, maar zij zijn niet van het niveau van die twee. Al is oud-speler Gert Verheyen wel lovend over één Rode Duivel.



"Messi en Ronaldo presteren constanter, maar bij momenten haalt Eden Hazard dat niveau. Hij staat daar net onder, wat hem bij de besten ter wereld maakt. Geen Belg heeft dat ooit kunnen zeggen. Laten we met zijn allen goed beseffen hoe uitzonderlijk zo'n Hazard is", zegt hij in Fan!.



Een andere oud-topvoetballer uit België, Eddy Snelders is het eens met Verheyen. "Je kan veel relativeren, maar Hazard hoort momenteel wel bij de beste vijf voetballers ter wereld. Heeft dit land ooit een speler gekend die dat kon claimen? Ik weet het niet."