Lamprou wil graag naar deze Eredivisieclub: "Of ik dan ja zeg?"

Hij krijgt dit seizoen wekelijks de nodige kritiek te verwerken bij voornamelijk Voetbal Inside, maar Kostas Lamprou doet ook wel degelijk veel goede dingen onder de lat bij Willem II.



Mogelijk wordt de Griek hiervoor beloond met een transfer naar sc Heerenveen. Zijn contract in Tilburg loopt af. "Ik weet nog niet waar ik heenga. Ik ben, net als veel mensen, benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Ik heb trainer Jurgen Streppel nog niet gesproken. Het is mooi dat hij lovend over me is, maar meer is het niet", aldus Lamprou voor de camera van FOX Sports.



"Ik zou geen nee zeggen als Heerenveen komt, maar zo ver is het nog niet. Er is nog geen duidelijkheid, het is afwachten. Of ik ja zeg als Heerenveen komt? Ja, wat denk je? Dat denk ik ook. Het is een hartstikke mooie club. Als ik daar de kans kan krijgen, vind ik het prima!"