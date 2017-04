Monaco heeft lot van Mbappe niet meer in eigen handen, Real lonkt

Elke grote club in Europa kijkt in de richting van Kylian Mbappe. De jonge ster van AS Monaco lijkt op weg om het grootste Europese talent van het moment te worden. Mbappe wordt nu al vergeleken met Thierry Henry en dat terwijl hij amper 18 jaar oud is.



Bij Monaco willen ze er alles aan doen om de jonge ster in Frankrijk te houden. Zelfs Koning Albert liet al weten dat hij Mbappe op de voet volgt en niet wil dat hij vertrekt. Bij AS Monaco hebben ze echter één ding over het hoofd gezien: de opstapclausule in zijn contract.



Volgens bepaalde geruchten is deze nog steeds heel hoog, maar blijkbaar niet hoog genoeg voor de absolute topclubs. Zo hebben ze bij Real Madrid al laten weten dat ze makkelijk 100 miljoen euro willen neertellen om de jonge Fransman los te kopen met de opstapclausule. Ook Manchester United ligt op de loer. Zij lijken het meeste kans te maken op de aanvaller.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.