Oud-PSV'er Valckx heeft transferadvies voor gewilde Kompany

Vincent Kompany lijkt de laatste wedstrijden terug naar zijn beste niveau te groeien en de vele kwaaltjes achter zich te laten. Hij kon al twee wedstrijden de negentig minuten volmaken en maakte zelfs een doelpunt tegen Southampton.



Echter is niet iedereen overtuigd dat deze lijn zich zal verder zetten. Zo komt Stan Valckx, ex-verdediger van onder meer PSV en Sporting Lissabon te vertellen in Fan!: "Het lijkt erop dat net die fysieke kwaliteiten waar hij op jonge leeftijd al van genoot, hem nu in de steek laten. Kan hij zijn beste niveau nog halen?" vraagt Valckx zich af.



"Hij heeft nu enkele wedstrijden goed afgerond", zag ook de Nederlander. "Maar toch denk ik dat het beter zou zijn om een niveau af te zakken. Of opteren voor een land, zoals Spanje, waar het tempo en fysiek geweld wat lager liggen."