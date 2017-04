'United biedt 70 miljoen voor opvallende speler'

Verdedigend gezien gaat er hoogstwaarschijnlijk wel wat veranderen bij Manchester United in de aankomende transferzomer. Coach José Mourinho is tevreden over de prestaties van Eric Bailly, maar de rest kan eigenlijk weinig goed doen bij de Portugees. United zou nu een bod van zeventig miljoen euro uitgebracht hebben.



Volgens informatie van het medium Goal hebben de Engelsen een aanbieding van zeventig miljoen euro neergelegd bij directeur voetbalzaken Patrick Kluivert van Paris Saint-Germain. Voor dat geld zouden de Red Devils de Braziliaanse stopper Marquinhos over willen nemen. Voorheen was de verdediger geen vaste waarde in het Parc des Princes, maar na het vertrek van David Luiz naar Chelsea is dat veranderd.



Marquinhos blijkt überhaupt een populaire speler te zijn, want ook FC Barcelona zou al veel langer interesse hebben in een samenwerking met hem. United wil de Catalanen echter te snel af zijn en volgens de laatste berichten is de ploeg van middenvelder Paul Pogba dus bereid om liefst zeventig miljoen euro over te maken op een bankrekening uit Parijs.