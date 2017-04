'Larsson is aan het worstelen met zichzelf'

Buitenspeler Sam Larsson heeft zich toch meermaals beslissend getoond voor zijn ploeg sc Heerenveen. Toch zijn zijn prestaties altijd al een beetje wisselvallig geweest en dat is op dit moment des te meer het geval. Trainer Jurgen Streppel van de Friezen stelt dat de Zweed het gewoonweg wat lastig heeft.



In gesprek met FOX Sports zegt de oefenmeester: "Hij is aan het worstelen met zichzelf. Hij wil dolgraag laten zien dat hij de beste is. Dat is Sam eigenlijk ook, maar hij heeft het ook lastig. Hij vecht, durft fouten te maken en initiatief te nemen. Vandaar dat ik hem ook laat staan. Voetbal is een raar spelletje. Soms speel je geweldig, en verlies je. Tegen Willem II speelden we de eerste helft aardig, de tweede helft was niet groots maar pakken we drie punten."



Analist Hans Kraay zei eerder dat de voetballers van Heerenveen een beetje klaar zijn met Larsson. "Ik zeg het eerlijk, ik flap het er maar uit. Ik heb spelers gesproken, die blij zouden zijn als hij weggaat. Ze vinden het absoluut geen leuke jongen. Als iedereen wit brood met ei eet, dan wil hij bruin brood met een kroket. Als iedereen bruin brood met een kroket eet, dan wil hij wit brood met ei. Ze liggen te zeiken op Larsson, maar hij kan heel goed voetballen."