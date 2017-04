'Ziyech soms ergerniswekkend slecht bij Ajax'

Middenvelder Hakim Ziyech gaf in de wedstrijd tussen Ajax en Schalke 04 een assist op buitenspeler Amin Younes voor de 3-2, maar columnist Henk Spaan schrijft in Het Parool dat hij de Marokkaan verder behoorlijk slecht vond spelen. En hij snapt niet zo goed dat het met pieken en dalen gaat bij de spelmaker.



Spaan stelt: "De ene week is Ziyech goed, de andere ergerniswekkend slecht. Hetzelfde geldt voor Schöne en Traoré. Dat Kluivertje deze wedstrijd beter in zijn hoogslaper had kunnen volgen, kun je hem niet verwijten. Hij is snel, technisch verfijnd en doelgericht, alleen verloor hij tegen Schalke elke bal en had hij tegen het einde van de eerste helft het efficiënt meeverdedigen officieel opgegeven."



De columnist gaat verder: "Dat maakte het voor Veltman zwaarder dan voor Viergever, die de sleurende Younes voor zich had. Maar dat Ziyech, Traoré en Schöne nauwelijks tegen het geweld en de mentale weerbaarheid van de Duitsers op konden, is een raadsel."