'Snap helemaal niks van de actie van Veltman'

Rechtsback Joël Veltman bewees zijn ploeg Ajax op donderdagavond toch wel een slechte dienst door een domme tweede gele kaart te pakken. De uitsluiting van de verdediger bleek niet fataal voor de Amsterdammers, maar oud-voetballer Marciano Vink snapt maar weinig van de actie van Veltman.



Hij zegt tegen ELF Voetbal Magazine: "Ik begrijp dat hij dat niet met opzet doet en in een reflex zo'n jongen daar opvangt, maar het gebeurt op een ongevaarlijke plaats en niet voor de eerste keer. Heeft het toch met snelheid of gogme te maken? Ik weet het niet."



In de halve finales komt Ajax uit tegen Olympique Lyon. "Iedereen zegt de meest verschrikkelijke loting. Het team is fantastisch, dat klopt. Tegen AZ en ook Besiktas was het voetbal van een hoogstaand niveau. Ajax heeft het geluk dat het eerst thuis speelt. Begin je daar, wacht een loodzware avond. Ga je met een nederlaag weg, dan is Lyon met hun twee snelle spitsen dodelijk in de counter en komen ze echt niet naar Amsterdam om aan te vallen."