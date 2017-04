Feyenoorder: 'Ajax verspeelt geen punt meer'

Nicolai Jörgensen gaat er niet van uit dat Ajax dit seizoen nog punten gaat laten liggen. De spits van Feyenoord vertelde dat in een interview met De Telegraaf. Hij zag het dan ook niet zitten om de wedstrijd van de Amsterdammers tegen Schalke 04 te aanschouwen.



"Ik ben alleen maar bezig met Feyenoord, niet met Ajax", vertelde Jörgensen. De spits had daar ook een belangrijke reden voor. "Ajax wint gewoon alle resterende wedstrijden. Ze verspelen geen punt meer. Daarom moeten we bij Feyenoord alleen naar onszelf kijken."



Het duel tussen Ajax en Schalke 04 werd dan ook niet gekeken door Jörgensen. Andere Feyenoord-spelers, waaronder Jan-Arie van der Heijden, kon het op zijn beurt niet laten om de wedstrijd te aanschouwen.