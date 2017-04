Klaassen komt met verschrikkelijk slecht nieuws voor Ajax

Davy Klaassen is met verschrikkelijk slecht nieuws gekomen voor Ajax. De middenvelder is een van de sterkhouders van de Amsterdammers, alleen de vraag is inmiddels voor hoelang dat nog is. Dat bleek uit zijn woorden in het Algemeen Dagblad.



Klaassen denkt na over een transfer. "Ik sta er deze zomer misschien wel voor open, ja. Maar ik kan niet zeggen: ik blijf of ik ga. Daar moet ik echt nog rustig en goed over nadenken", aldus Klaassen, die nog een contract heeft tot de zomer van 2019.



Het is dan ook zeer de vraag of Ajax volgend seizoen nog wel de beschikking heeft over Klaassen. Dit seizoen is hij een van de spelers waar Ajax op bouwt.